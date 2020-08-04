Слесарь из Татарстана умер в войсковой части в Дзержинске
В войсковой части в Дзержинске скончался 38-летний слесарь из Татарстана. Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала расследование несчастного случая.
По данным ведомства, 29 июля слесарь приехал в командировку в войсковую часть для ремонта грузовых автомобилей. Во время работы в ремонтном цехе он неудачно упал. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. У погибшего осталась жена и 9-летний сын.
Сейчас медицинская экспертиза выясняет причины смерти, проверяются соблюдение норм охраны труда, сообщает пресс-служба Госинспекции труда в Нижегородской области.
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