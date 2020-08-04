В Челнах прокуратура потребовала отремонтировать аварийный Боровецкий мост

Прокуратура в Набережных Челнах потребовала от местных властей отремонтировать аварийный Боровецкий мост после жалоб в соцсетях на его состояние.

Надзорное ведомство провело обследование конструкции моста на проспекте Яшьлек и выявило многочисленные дефекты в местах крепления перильных ограждений в виде сколов, трещин и разрушения бетона. Также специалисты обнаружили дыры в бетонных плитах из-за коррозии металлической арматуры.

Все вышеперечисленные дефекты несут угрозу безопасности и жизни людей. Как отметили в ведомстве, вопросы содержания автомобильных дорог и дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения находятся в ведении муниципальных властей, передает «Татар-информ».

На прошлой неделе в Челнах упали два крана и эстакада.

