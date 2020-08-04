Аналитики назвали самые привлекательные по зарплатам отрасли

Аналитики обнаружили, что наиболее привлекательной отраслью по уровню и распределению зарплат является рыболовство. Именно здесь наблюдается самая высокая доля работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию «РИА Рейтинг», таких сотрудников в отрасли «Рыболовство и рыбоводство» насчитывается 29%. При этом среди рыбаков только 5,9% получают меньше 15 тысяч в месяц. При этом медианная зарплата составляет 63,6 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга — «Финансовая деятельность», где доля зарплат выше 100 тысяч рублей составляет 27,3%. При этом меньше 15 тысячи рублей в этой отрасли зарабатывают 1,2% работников. Медианная зарплата составила 61,5 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров «Добыча полезных ископаемых». В этой отрасли больше 100 тысяч рублей получают 24,1% работников, а вот меньше 15 тысяч рублей — 0,9%. Медианная зарплата, по оценкам аналитиков, достигла 64,8 тысячи рублей.

В самом низу списка оказались такие сферы, как «Сельское и лесное хозяйство», «Легкая промышленность» и «Водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов».