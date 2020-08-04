Сергей Шойгу приехал в Казань
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Казань. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Вместе они отправились на Казанский авиазавод, чтобы посетить цех окончательной сборки самолетов ТУ-160, сообщили в пресс-службе президента РТ.
Напомним, что глава Минобороны РФ посещал Казань в мае прошлого года. Тогда он прилетал вместе с президентом страны Владимиром Путиным и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Во время приезда делегация также посещала авиазавод, чтобы ознакомиться с ходом модернизации стратегических бомбардировщиков.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым