Сергей Шойгу приехал в Казань

Фото: пресс-служба президента РТ

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал в Казань. Его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе они отправились на Казанский авиазавод, чтобы посетить цех окончательной сборки самолетов ТУ-160, сообщили в пресс-службе президента РТ.

Напомним, что глава Минобороны РФ посещал Казань в мае прошлого года. Тогда он прилетал вместе с президентом страны Владимиром Путиным и главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Во время приезда делегация также посещала авиазавод, чтобы ознакомиться с ходом модернизации стратегических бомбардировщиков.