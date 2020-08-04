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В Бугульминском районе сменили начальника отдела опеки после истории с отцом, обвиняемым в изнасиловании дочери

14:13, 04.08.2020
В Бугульминском районе сменили начальника отдела опеки после истории с отцом, обвиняемым в изнасиловании дочери
Фото: bugulma-tatarstan.ru

Накануне глава Бугульминского района Линар Закиров провел кадровые изменения. Об этом сообщает «Бугульминская газета». После истории с жителем Бугульминского района, обвиняемым в насилии над полуторагодовалой дочерью, начальник отдела опеки и попечительства исполкома отстранен от должности. На это место назначена Фания Хайруллина.

Начальником отдела соцзащиты в Бугульминском районе назначена Эльмира Замалиева.

Напомним, что в ходе рассмотрения дела в отношении жителя Бугульмы прокурор заявил ходатайство о замене представителя потерпевшей — матери ребенка — на представителя отдела опеки и попечительства Бугульминского района. Просьба пока не рассмотрена.

Общество Татарстан
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