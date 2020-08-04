Экс-глава сельхозкомпании в Татарстане подозревается в мошенничестве на 7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В отношении бывшего директора сельхозкомпании и его знакомого возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Установлено, что в 2018—2019 годы экс-директор заключил со знакомым договоры на поставку пшеницы. В результате махинаций была образована задолженность на сумму не менее 3 млн рублей.

Позже предприниматель заключил со знакомым договор купли-продажи шесть объектов недвижимого имущества, а также соглашение о новации долговых обязательств на сумму 7 млн рублей. Долги подозреваемый планировал погасить по фиктивным договорам поставки. Разница от реализации имущества в сумме более 3 млн рублей на расчетный счет организации не поступила. Общая сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Ранее в Казани возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении ранее осужденной 63-летней женщины. В полицию поступили заявления жительниц Казани о том, что они передали денежные средства подозреваемой, которая обещала помочь в покупке квартир на выгодных условиях. Ущерб составил 4 млн рублей.