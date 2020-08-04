В центре Казани внесут коррективы в организацию дорожного движения

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На пересечении улиц Н. Назарбаева — Х.Такташ в Казани вносится изменение организации дорожного движения в части отмены левых поворотов.

Теперь для осуществления поворота налево на ул. Х. Такташа при движении со стороны ул. Технической нужно двигаться в прямом направлении по ул. Н. Назарбаева до ул. Ботанической, повернуть на ул. Ботаническую, снова повернуть на ул. Дальнюю, потом повернуть на ул. Х.Такташа.

Для поворота налево на ул. Х. Такташа со стороны ул. Павлюхина необходимо при движении по ул. Н. Назарбаева повернуть налево на ул. Павлюхина, далее повернуть направо на ул. Шаляпина, повернуть направо на ул. Ботаническую, потом повернуть налево на ул. Дальнюю и повернуть на ул. Х. Такташа.

Госавтоинспекция Казани просит жителей и гостей столицы строго следовать всем требованиям технических средств организации дорожного движения.

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