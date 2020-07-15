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В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии: это внутреннее дело страны

13:09, 15.07.2020
В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии: это внутреннее дело страны
Фото: ru.wikipedia.org

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с президентскими выборами в Белоруссии является внутренним делом страны. Об этом пишет RT.

    «Мы, действительно, ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», — отметил он.

    Ранее в Минске задержали около 200 участников несанкционированной стихийной акции. На нее вышли люди, чтобы выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии.

    Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.

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