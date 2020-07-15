В Кремле оценили ситуацию с выборами в Белоруссии: это внутреннее дело страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с президентскими выборами в Белоруссии является внутренним делом страны. Об этом пишет RT.

«Мы, действительно, ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего Союзного государства. Но эти выборы относятся к сфере суверенитета Белоруссии, и мы не будем туда вмешиваться», — отметил он.

Ранее в Минске задержали около 200 участников несанкционированной стихийной акции. На нее вышли люди, чтобы выразить солидарность с Виктором Бабарико и Валерием Цепкало, которым было отказано в регистрации кандидатами в президенты Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии должны пройти 9 августа. На пост претендуют пять кандидатов, включая Александра Лукашенко.