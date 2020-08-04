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В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

07:52, 04.08.2020
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Фото: Реальное время

С сегодняшнего дня в России вступает в силу новый стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого транспорта.

По новым правилам введены номера для автомобилей с нестандартным местом крепления, это касается американских машин и праворульных японских. Изменились габаритные размеры для мотоциклов, появились номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств. Кроме этого, введены знаки для транспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы), а также мопедов, спортивных и ретро-автомобилей, передает «Коммерсант».

За разъяснениями по оформлению необходимо обратиться Госавтоинспекцию.

Ранее в России появилась возможность получить паспорт для ретроавто.

ОбществоАвто Татарстан
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