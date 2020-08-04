В МФЦ Татарстана перечислили самые востребованные услуги с начала 2020 года

В МФЦ Татарстана рассказали, какие услуги у жителей республики были востребованы в первом полугодии 2020 года.

За это время в МФЦ оказали 358 тыс. услуг. Ежедневно в центры обращаются от 14 до 17 тыс. граждан.

Чаще всего татарстанцы приходили в МФЦ для того, чтобы оформить выплаты на детей в размере 5 и 10 тыс. рублей (свыше 28 тыс. заявлений) и подтвердить учетную запись на ЕСИА (порядка 40 тыс. обращений), сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

В конце июля во всех 59 отделениях МФЦ республики начался прием заявлений для голосования по месту нахождения на предстоящих выборах 11—13 сентября. Подать его можно до 8 сентября.

