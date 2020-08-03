Держателям корпоративных карт Ак Барс Банка доступна новая бонусная программа

Корпоративные клиенты Ак Барс Банка — держатели корпоративных карт MasterСard могут накопить баллы по программе лояльности и получить инструменты для развития бизнеса от партнеров со скидкой до 50%.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте Бизнес-Бонус. За каждую транзакцию от 500 рублей по корпоративной карте MasterCard клиент Ак Барс Банка получает 1 бонус. Их можно обменять на скидки и предложения от партнеров программы. Сейчас в программе участвуют около 50 партнёров: онлайн бухгалтерия «Мое дело», «Яндекс.Карты», «Лаборатории Касперского», HeadHunter, OZON.travel и другие. Полный перечень предложений и партнеров доступен на сайте программы Бизнес-Бонус и в Приложении программы. Предложением могут воспользоваться как новые, так и действующие клиенты банка. К программе можно подключить неограниченное количество карт, бонусы будут аккумулироваться на одном Бонусном счете.

Корпоративная карта от Ак Барс Банка — это универсальный инструмент для юридических лиц и предпринимателей, который позволяет оплатить все покупки буквально одним взмахом руки. При этом не надо выдавать деньги под отчет и тратить время на оформление процедуры. А часть денег с покупки вернется обратно в виде кэшбэка. Также с помощью карты можно вносить и снимать наличные в банкомате — деньги в пределах лимита доступны круглосуточно. Карту можно привязать к Apple Pay, Google Play и Samsung Pay и оплачивать покупки быстро и безопасно.

При оформлении подписки на расчетно-кассовое обслуживание в числе бонусов вы получите корпоративную карту без платы за обслуживание.

ПАО «Ак Барс Банк»

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