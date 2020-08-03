Неизвестный угрожает взорвать бомбу в киевском бизнес-центре

В Киеве мужчина угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре «Леонардо». Заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко на своей фейсбук-странице заявил, что введена в действие специальная полицейская операция «Гром» и представители начали переговоры с террористом.

Сегодня, в 12.00, в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в этом ТЦ. Женщина сообщила, что в отделение зашел мужчина в возрасте до 35 лет, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Злоумышленник попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов, пишет «РИА Новости».

В свою очередь, Геращенко обратился к жителям столицы с просьбой избегать района улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.

Напомним, что 29 июля в Белоруссии задержаны 33 россиянина, представители частной военной компании «Вагнер». Они подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.