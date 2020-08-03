В отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк возобновлен прием заявок по программе «Сельская ипотека»

С 3 августа 2020 года в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк возобновлен прием заявок на участие в государственной программе поддержки сельского ипотечного кредитования «Сельская ипотека».

Новый ипотечный продукт создан на основе госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки. По условиям программы, приобретение недвижимости возможно: на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юрлица по договорам долевого участия и уступки прав требования. Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Программа «Сельская ипотека» рассчитана на развитие сельских территорий республики и поэтому имеет ряд ограничений. Прежде всего, ипотечный заем предоставляется только для покупки недвижимости в сельской местности — приобрести частный дом в черте города по данной программе не удастся. Также участник программы не может продать свою квартиру или дом в течение пяти лет после совершения сделки, даже если он уже погасил кредит.

Льготная ставка по программе «Сельская ипотека» составляет 3% годовых. Однако клиентам Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» предоставляется скидка к ставке в размере 0,3 процентного пункта. В результате размер ставки может сократиться до 2,7%.

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — пять миллионов рублей, для других субъектов Российской Федерации — три миллиона рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос составляет минимум 15% от общей суммы кредита. Программа «Сельская ипотека» продлится до 31 декабря 2022 года.

Отметим, что, по условиям программы, необходимо предварительное согласование потенциальных заемщиков с Минсельхозом России, в результате чего срок от фактического одобрения до выдачи кредита может составлять около 20—30 дней.

Какую недвижимость можно купить по программе?

В рамках программы «Приобретение готового жилья»: квартиру/жилой дом/таунхаус, в том числе с одновременным приобретением земельного участка у физического и/или юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), расположенных на сельских территориях, входящих в состав субъектов РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

В рамках программы «Приобретение строящегося жилья»: квартиру/жилой дом/таунхаус, в том числе с одновременным приобретением земельного участка, у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), расположенных на сельских территориях, входящих в состав субъектов РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Особые условия:

Заемщику/каждому из созаемщиков может быть предоставлено не более одного кредита в рамках государственной программы «Сельская ипотека» в соответствии с Постановлением правительства №1567 от 30.11.2019 г.

Заемщик/каждый из созаемщиков не вправе использовать в качестве первоначального взноса средства социальной выплаты, полученной в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением правительства РФ от 31.05.2019 г. №696.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк