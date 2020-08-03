Мишустин определил правила признания жилья непригодным в случае ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке признания жилья непригодным в случае ЧС.

«Пострадавшим гражданам не придется подавать в комиссию документы о праве собственности и заявление о проведении обследования их дома. На основе данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будет формироваться сводный перечень жилых объектов, находящихся в границах зоны ЧС», ― говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

В постановлении подчеркивается, что на подготовку заключения комиссии будет даваться 20 календарных дней, после чего в течение 10 суток будет выпускаться распоряжение о сроках расселения тех граждан, чьи дома признаны непригодными.

Стоит отметить, что если дом не был включен в список непригодных в случае ЧС, то его собственник может подать заявление в комиссию на обследование его жилья.

Ранее глава российского правительства утвердил постановление, которое снижает сумму первоначального взноса по льготной ипотеке. Теперь можно внести от 15% стоимости жилья.