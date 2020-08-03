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В России снизили сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%

10:52, 03.08.2020
В России снизили сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%
Фото: kremlin.ru

Кабинет министров снизил сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, возможность снижения первоначального взноса также есть у участников еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке, передает ТАСС.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев высказался, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию «пузыря».

Общество Татарстан
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