В России снизили сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%

Кабинет министров снизил сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%, соответствующее постановление подписано», — сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам премьер-министра, возможность снижения первоначального взноса также есть у участников еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке, передает ТАСС.



Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев высказался, что субсидирование ипотеки в России может привести к образованию «пузыря».

