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Кабмин РФ увеличил лимит по льготной ипотеке

12:55, 03.08.2020
Кабмин РФ увеличил лимит по льготной ипотеке
Фото: «Реальное время»

Правительство России увеличило размер лимита по льготной ипотеке. Теперь общая сумма кредитов программы льготной ипотеки под 6,5 процента может достигать 9000 млрд рублей.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, общая сумма кредитов, которую смогут выдать банки под 6,5 процента, увеличили до 900 миллиардов рублей. Ранее банки могли выдать не более 740 миллиардов.

Ранее сообщалось, что кабинет министров снизил сумму первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

Общество Татарстан
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