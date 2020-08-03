В мэрии Казани рассказали о работе по сохранению культурного наследия

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани 564 объекта культурного наследия. Из них 126 — федерального значения, а также 369 и 68 регионального и местного значения соответственно. О работе по их сохранению рассказала сегодня во время «делового понедельника» главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

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