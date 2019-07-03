Шаймиев оценил работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери

Государственный Советник Татарстана провел рабочее совещание на месте воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери на территории Казанского Богородицкого монастыря.

Вместе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном он оценил ход проектных и строительных работ на объекте. Так, генеральный директор ООО «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов доложил, что завершены работы по лепному декору Верхнего храма, монтажу фасадных икон и устройству южного входа собора. Сейчас ведутся работы по его золочению, изготовлению иконостаса, реставрации сохранившейся живописи Пещерного храма и благоустройству территории собора.

ООО «Центр музейного проектирования» представил научную концепцию музея истории Казанской иконы Божией Матери и Богородицкого монастыря в рамках проекта воссоздания собора. В свою очередь, замдиректора по научной работе ООО «Поволжская археология» Андрей Старков представил проект музейных экспозиций собора Казанской иконы Божией Матери. Основу экспозиции должны составить подлинные музейные предметы из государственного музейного фонда Национального музея РТ и Музея археологии Института археологии им. А.Х. Халикова.

Шаймиев и митрополит Феофан в целом поддержали предложения по внутреннему оформлению, музеефикации и благоустройству территории собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее Шаймиев встретился с членом комитета премии Ага Хана, бывшим заместителем гендиректора ЮНЕСКО Франческо Бандарином.