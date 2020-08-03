Кабмин Татарстана распространил услугу «Сиделка» на все районы республики

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Премьер-министр Татарстан Алексей Песошин подписал постановление правительства республики о внесении изменений в Положение о порядке предоставления услуги «Сиделка». Теперь получить ее смогут жители всех районов республики.

Согласно опубликованному сегодня документу, изменится только один пункт положения. Пункт «Пилотный проект реализуется в Альметьевском, Елабужском, Зеленодольском, Нижнекамском муниципальном районах, городских округах «город Казань» и «город Набережные Челны» будет заменен.

Теперь он будет выглядеть так: «Пилотный проект реализуется во всех муниципальных районах, городских округах Республики Татарстан».

Напомним, услуга была введена в Татарстане в качестве пилотного проекта в феврале 2020 года. Получать ее смогут пенсионеры и инвалиды. Она предполагает несколько видов помощи, которую будут оказывать соцработники, в том числе покупка продуктов и лекарств, приготовление пищи, умывание, смена белья и так далее.

Во время пандемии предоставление услуги было приостановлено. Однако в июне сиделки вновь вернулись к работе.