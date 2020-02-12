Кабмин Татарстана постановил ввести в Татарстане услугу «Сиделка» для пенсионеров и инвалидов

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

И.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин подписал постановление правительства РТ о внедрении в республике пилотного проекта «Сиделка». Он позволит обеспечить уход за пожилыми и инвалидами.

Согласно документу, услуга будет тестироваться в 2020-2022 годах. За ее реализацию будет отвечать министерство труда и соцзащиты РТ, которое и предложило этот проект.

Финансироваться он будет за счет бюджета Татарстана и субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в национальный проект «Демография».

Услуга «Сиделка» начнет действовать в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Альметьевском, Елабужском и Зеленодольском районах.

Получать ее смогут пенсионеры и инвалиды по результатам оценки зависимости от посторонней помощи. Порядок оценки будет утверждать Минтруда РТ. При этом на услугу не смогут рассчитывать граждане с медицинскими противопоказаниями в число которых входят тяжелые психические расстройства, хронический алкоголизм, вызванные ВИЧ заболевания и ряд других.

В перечень услуг по проекту «Сиделка» вошли покупка продуктов и лекарств, приготовление пищи, умывание, смена белья, помощь в пользовании очками и слуховыми аппаратами, уборка и измерение температуры и давления.