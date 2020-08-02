Первый показ фильма в автокинотеатре возле казанской «Чаши» состоится сегодня
Первый показ фильма в автокинотеатре у Центра семь «Казан» состоится сегодня, 2 августа, в 21.00, сообщила дирекция парков и скверов Казани в своем «Инстаграм».
Премьерный показ должен был состояться вчера, 1 августа, однако его отложили в связи с погодными условиями.
Зрителям покажут российскую картину Бориса Хлебникова «Аритмия». Автокинотеатр расположится на парковке возле «Чаши». Его вместимость — 40 автомобилей. Между ними рассчитана социальная дистанция — 1,5 метра.
Показы фильмов в автокинотеатре будут проходить два раза в месяц, по субботам.
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