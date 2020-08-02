Исследование: только 3% казанцев хотят видеть своим мэром женщину

Чтобы мэром Казани стала женщина хотят только 3% опрошенных, говорится в новом исследовании агентства Zoom Market. Столица Татарстана заняла предпоследнее место в рейтинге матриархальных городов, уступив только Махачкале.

В агентстве утверждают, что опрос проводился в 17 городах РФ. В нем приняли участие 2 040 респондентов. Исследование основывалось на трех вопросах: «Вы допускаете возможность назначения женщины на должность главы вашего города? Вы бы поддержали (проголосовали) за назначение женщины на пост главы вашего города? По вашему мнению женщина может управлять городом не менее эффективно, чем мужчина?»

За столицами Дагестана и Татарстана следует Уфа, где женщину-мэра готовы поддержать уже 9% опрошенных.

Самыми матриархальными агентство признало Москву, где за женщину-мэра высказались 82%, Екатеринбург (48%) и Саратов (43%).