Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в августе
Мэрия Казани опубликовала график отключений горячей воды в августе.
Все неудобства связаны с проведением ремонта тепловода №21 от котельной «Азино». Так, отключение горячей воды пройдет с 3 по 16 августа в Советском районе Казани, передает мэрия города.
Это затронет следующие дома:
- Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;
- Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- Вербная, 1, 1а;
- Габишева, 45;
- Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;
- Кул Гали, 27, 34, 36, 38;
- Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;
- Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;
- Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
- Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3, 139а корп.1, 139а корп.2;
- Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;
- Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.
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