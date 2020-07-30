Отец Кварацхелии рассказал о будущем сына в «Рубине»

Бадри Кварацхелия, отец грузинского игрока казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал в интервью «Матч ТВ» о том, как его сын сработался с Леонидом Слуцким и почему он до сих пор живет на базе.

— Не бывает так, что за месяц футболист резко меняется и начинает играть лучше. Просто спасибо Слуцкому, он хороший тренер и дал Хвиче больше свободы, разрешил чаще рисковать.Сын хочет с ним дальше работать. Он мне сказал недавно: «Пап, не хочу в другую команду. У Слуцкого я буду прибавлять». Говорю: «Ради бога, хочешь так — делай». Этим все сказано.

Если он будет ограничивать, тогда ничего не получится. Понятно, что у Хвичи есть и другие обязанности, он работает прежде всего на команду, но имеет возможность рисковать у чужой штрафной. Ему очень повезло, что в «Рубин» пришел такой тренер, — рассказал отец Хвичи.

По словам Кварацхелии-старшего, его сын живет до сих пор на базе, так как ночная жизнь Казани его совсем не интересует и на уме у молодого грузина только футбол.

Напомним, что 19-летний Кварацхелия стал одним из самых ярких игроков РПЛ этим летом. Он установил рекорд лиги по успешным обводкам за матч (11), забил один из красивейших голов после рестарта и организовал 5 из 6 забитых мячей клуба в последних матчах. Контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до 2024 года.