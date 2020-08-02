Очевидцы заметили ошибки на указателе на набережной Рыбной Слободы

На указателе, расположенном на набережной Рыбной Слободы в Татарстане, допустили ошибку в слове «амфитеатр». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На фото видно, что на указателе написано «амфитиатор» вместо правильного написания слова.

«Реальное время» запустило фотопроект, посвященный улицам, переулкам и бульварам, носящим имя столицы Татарстана в городах России и ближнего зарубежья.