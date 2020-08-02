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Очевидцы заметили ошибки на указателе на набережной Рыбной Слободы

00:25, 02.08.2020
Очевидцы заметили ошибки на указателе на набережной Рыбной Слободы
Фото: realnoevremya.ru

На указателе, расположенном на набережной Рыбной Слободы в Татарстане, допустили ошибку в слове «амфитеатр». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На фото видно, что на указателе написано «амфитиатор» вместо правильного написания слова.

«Реальное время» запустило фотопроект, посвященный улицам, переулкам и бульварам, носящим имя столицы Татарстана в городах России и ближнего зарубежья.

Общество Татарстан
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