Новости общества

16:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и ветре в воскресенье

15:58, 01.08.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и ветре в воскресенье
Фото: pixabay.com

В Татарстане сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Так, по данным УГМС РТ, на территории республики и Казани ночью и утром ожидаются сильный дождь, грозы и сильный ветер 15-20 м/с, локально до 23 м/с, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Гидрометцентре составили прогноз на ближайшую неделю. Согласно ему, до среды в республике будут бушевать грозы, сильный ветер, а температура воздуха останется вполне летней.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем