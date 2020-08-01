МЧС Татарстана предупредило о сильном дожде и ветре в воскресенье

В Татарстане сохраняются неблагоприятные погодные условия.

Так, по данным УГМС РТ, на территории республики и Казани ночью и утром ожидаются сильный дождь, грозы и сильный ветер 15-20 м/с, локально до 23 м/с, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Гидрометцентре составили прогноз на ближайшую неделю. Согласно ему, до среды в республике будут бушевать грозы, сильный ветер, а температура воздуха останется вполне летней.

