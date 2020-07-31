ВТБ предупредил о мошенничестве потребительских кооперативов

Банк ВТБ сообщил, что в Поволжье работают кредитные потребительские кооперативы (КПК), которые привлекают клиентов гарантиями выплат от ВТБ. При этом никаких соглашений с организациями банк не заключал.

По условиям гарантии, как следовало из материалов КПК, ВТБ «безотзывно обязуется выплатить членам (пайщикам) денежную сумму в размере 5 млн рублей в течение 5 рабочих дней», передает пресс-служба банка.

Теперь же пайщики обратились в банк с требованием выплатить указанные в документах деньги.

«Банк ответственно заявляет, что информация, содержащаяся в гарантии, является ложной и используется исключительно для привлечения средств клиентов в КПК обманным путем», — указали в пресс-службе.

В ВТБ указали, что не выпускают безотзывных банковских гарантий, принципалами по которым выступали бы потребительские кооперативы, а бенефициарами — неограниченный круг физических лиц.

В июле от основателей потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» потребовали около 600 млн рублей.

