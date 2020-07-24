Основателям КПК «Центральная сберкасса» выставили счет на сотни миллионов

Взыскание убытков сразу после приговора

Накануне днем стало известно о пятилетнем приговоре основателю кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», гражданину Украины Дмитрию Русанову. И вечером того же дня конкурсный управляющий обанкротившегося КПК потребовал с Русанова возмещения убытков и привлечения его к субсидиарной ответственности.

Как стало известно «Реальному времени», «конкурсник» Роман Засядько обратился в суд с иском о привлечении Русанова к субсидиарной ответственности в соответствии со статьей 61.12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в размере 134,8 миллиона рублей. Еще его хотят привлечь по подпункту 2 пункта 2 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но размер определят после окончания расчетов с кредиторами.

Конкурсник хочет привлечь к субсидиарной ответственности и Романа Егорова, бывшего председателя правления и совладельца КПК. С него требуют 216 миллионов.



Помимо этого с бывшего руководства КПК хотят взыскать убытки на общую сумму в боле чем 338 млн рублей. В числе лиц, к которым предъявлен этот иск, есть тот же Дмитрий Русанов — в рамках этого иска «конкурсник» намерен взыскать с него сумму в пределах 281 млн рублей.



Обманутые со всей России

Финансовую пирамиду из двух кредитных кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» основал 41-летний экономист из Донецка Дмитрий Русанов и с 2015 года руководил ими. КПК принимали сбережения граждан и обещали выплачивать от 11% до 19% годовых. Денег никто не дождался. Список жертв впечатляет — это 409 граждан из Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, Ставропольского края. Общая сумма ущерба составила более 160 млн рублей, из которых более 96 млн рублей мужчина легализовал, накупив грузовиков, машин и вагонов-домов.



В ноябре 2017 года на Русанова завели уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, с декабря того же года он сидит в СИЗО. До суда дело дошло только в марте 2020-го и приговор вынесли в июле — пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Тогда же в 2017 году в «Центральной сберкассе» ввели временную администрацию по приказу Банка России. Все 43 офиса кооператива закрылись, а обманутые пайщики объединились в группу. В феврале 2018 года КПК признали банкротом и открыли конкурсное производство.

Дарья Пинегина