Эмиль Гарипов: «Никогда не считал себя вторым вратарем. Кто доволен такой ролью — уже не профессионал»

Воспитанник казанского «Ак Барса», а ныне вратарь омского «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал, как относится к роли сменщика Игоря Бобкова. По его мнению, спортсмен не имеет права мириться с ролью бэкапа.

— В минувшем сезоне вам пришлось находиться в роли дублёра Игоря Бобкова, который был очевидным первым вратарём «Авангарда». Девять сыгранных матчей в регулярном чемпионате и две неполных игры в плей-офф — наверняка не та личная статистика, которая может вас устроить. Готовы в новом сезоне переломить ситуацию и составить Бобкову реальную конкуренцию?

— Я никогда в жизни себя вторым вратарём не считал и всегда стараюсь доказывать, что я лучший. Считаю, что тот человек, который доволен ролью второго голкипера, уже не является профессиональным спортсменом — в нём умерло чувство соперничества, он готов быть под кем-то или за кем-то. Понятно, что есть здоровая конкуренция, когда ты в честной спортивной борьбе должен доказывать, что играешь лучше своего напарника. Нужно работать с такой отдачей, чтобы Бог увидел это и дал тебе то, что ты хочешь, а не просто сидеть и радоваться тому, что у тебя есть, — сказал Гарипов в интервью NEWS.ru.

Напомним, ранее Эмиль Гарипов выступал за «Ак Барс», в котором многие годы оставался вторым вратарем. Однако в чемпионский сезон 2017/2018 вратарь стал основным голкипером команды и взял вместе с «барсами» Кубок Гагарина.

В прошедшем сезоне Эмиль Гарипов сыграл в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отражая в среднем 92.7% бросков.