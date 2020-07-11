В Челнах мужчина утонул после ссоры с женщиной, которая решила переплыть реку

Фото: МЧС по РТ

В Челнах мужчина утонул после ссоры с женщиной. Об этом рассказали в МЧС по РТ.

Пара проводила время на берегу реки Мелекесла. В какой-то момент они поругались, и женщина решила переплыть реку. Мужчина последовал за ней.

Женщина смогла преодолеть 2/3 расстояния до берега, после чего начала тонуть. Ее вытащили из воды работники проката катамаранов, находящегося на Набережной Габдуллы Тукая. Уже на берегу женщина заметила, что ее спутник до берега не добрался.

Спасатели обследовали акваторию реки. В 100 метрах от берега на глубине 3-4 метра обнаружено тело 48-летнего мужчины.

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