В Татарстане пожилая женщина вовремя услышала сигнал о пожаре и смогла позвать на помощь

Фото: Реальное время

В Татарстане пожилая женщина смогла вовремя позвать на помощь, когда в ее доме начался пожар, благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в МЧС по РТ.

Накануне вечером в селе Чувашский Брод Алькеевского района загорелась баня. В это время престарелая 90-летняя женщина услышала сигнал пожарного извещателя и позвонила главе Чувашско-Бродского сельского поселения, он вызвал пожарную охрану.

На момент прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на бревенчатый дом, а также частично горело чердачное помещение соседнего дома.

Площадь пожара составила 97 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.



Ранее многодетная семья из шести человек спаслась при пожаре благодаря установленному пожарному извещателю.

