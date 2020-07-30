Новости общества

08:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане пожилая женщина вовремя услышала сигнал о пожаре и смогла позвать на помощь

06:39, 30.07.2020
В Татарстане пожилая женщина вовремя услышала сигнал о пожаре и смогла позвать на помощь
Фото: Реальное время

В Татарстане пожилая женщина смогла вовремя позвать на помощь, когда в ее доме начался пожар, благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в МЧС по РТ.

Накануне вечером в селе Чувашский Брод Алькеевского района загорелась баня. В это время престарелая 90-летняя женщина услышала сигнал пожарного извещателя и позвонила главе Чувашско-Бродского сельского поселения, он вызвал пожарную охрану.

На момент прибытия пожарных подразделений огонь перекинулся на бревенчатый дом, а также частично горело чердачное помещение соседнего дома.

Площадь пожара составила 97 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

Ранее многодетная семья из шести человек спаслась при пожаре благодаря установленному пожарному извещателю.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем