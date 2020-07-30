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Два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров

08:18, 30.07.2020
Два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров
Фото: park.tatar

Два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Бороться за на выделение федеральных средств на развитие экотуризма будут проекты «Камское Устье» (место слияния Камы и Волги) и «Высокогорский» (голубые озера Татарстана).

В финале эксперты должны презентовать мастер-план развития кластера на природной территории.

16 октября комиссия определит 10 территорий-победителей, которые получат средства на развитие экотуризма.

Напомним, что в России продолжается конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

Общество Татарстан
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