Два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров

Два проекта от Татарстана вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Бороться за на выделение федеральных средств на развитие экотуризма будут проекты «Камское Устье» (место слияния Камы и Волги) и «Высокогорский» (голубые озера Татарстана).



В финале эксперты должны презентовать мастер-план развития кластера на природной территории.

16 октября комиссия определит 10 территорий-победителей, которые получат средства на развитие экотуризма.

Напомним, что в России продолжается конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.



