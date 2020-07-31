В парке «Черное озеро» в Казани ремонтируют Арку влюбленных

В казанском парке «Черное озеро» приступили к ремонту знаменитой Арки влюбленных. Об этом сообщила Дирекция парков и скверов.

Работы ведутся в рамках третьей очереди реконструкции парка. Рабочие уже начали укреплять фундамент буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метров. Благодаря этому арт-объект станет крепче и не разрушится из-за сползания грунта.

Работы продлятся пять недель. В августе арка будет закрыта — будет ремонтироваться фасад.



Также в рамках третьей очереди благоустройства в парке проведут дополнительное озеленение и заменят покрытие пешеходных дорожек.

