В парке «Черное озеро» в Казани приступили к замене покрытия дорожек

В парке «Черное озеро» в Казани приступили к обновлению покрытия дорожек. На главных аллеях общественного пространства гранитную крошку заменят брусчаткой.

Также в будущем покрытие заменят и по периметру озера, где проложат беговые резиновые дорожки длиной до 1 км. Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что горожане неоднократно обращались с просьбой обновить дорожки в парке.

Все работы проводятся в рамках третьей очереди благоустройства. Помимо этого, в парке «Черное озеро» планируется увеличить количество зеленых насаждений, отреставрировать арку со стороны улицы Лобачевского, отремонтировать входные группы и ограждения, дополнить освещение и установить дополнительные камеры видеонаблюдения, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее ГИСУ РТ объявило тендер на разработку проектов благоустройства парка «Черное озеро». В нем планируется установить малые архитектурные формы и общественный туалет.