Трое взрослых и ребенок пострадали при выезде иномарки в кювет на трассе в Татарстане

Фото: Реальное время

В Буинском районе Татарстана в кювет вылетела иномарка. Трое взрослых и ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла сегодня утром. По предварительным данным, водитель «Фольксваген» не справился с управлением.

По данным «Татар-информ», вместе с троими взрослыми в больницу доставлен ребенок примерно 4—5 лет.



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