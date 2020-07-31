Трое взрослых и ребенок пострадали при выезде иномарки в кювет на трассе в Татарстане
В Буинском районе Татарстана в кювет вылетела иномарка. Трое взрослых и ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Авария произошла сегодня утром. По предварительным данным, водитель «Фольксваген» не справился с управлением.
По данным «Татар-информ», вместе с троими взрослыми в больницу доставлен ребенок примерно 4—5 лет.
Ранее группа молодых людей на автомобиле Cadillac Escalade врезалась в столб.
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