Новости общества

10:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трое взрослых и ребенок пострадали при выезде иномарки в кювет на трассе в Татарстане

09:10, 31.07.2020
Трое взрослых и ребенок пострадали при выезде иномарки в кювет на трассе в Татарстане
Фото: Реальное время

В Буинском районе Татарстана в кювет вылетела иномарка. Трое взрослых и ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла сегодня утром. По предварительным данным, водитель «Фольксваген» не справился с управлением.

По данным «Татар-информ», вместе с троими взрослыми в больницу доставлен ребенок примерно 4—5 лет.

Ранее группа молодых людей на автомобиле Cadillac Escalade врезалась в столб.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем