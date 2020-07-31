Ильсур Метшин поздравил верующих с праздником Курбан-байрам

Мэр города Ильсур Метшин поздравил верующих жителей Казани с праздником Курбан-байрам.



Глава города отметил, что праздник приобщает людей к многовековым традициям и культурным ценностям.

«Приумножая традиции милосердия, веротерпимости и толерантности, мы становимся более открытыми к межнациональному и межрелигиозному диалогу. Подавая окружающим пример стремления к единству, гуманности, справедливости и нравственной чистоте, выстраивая уважительные взаимоотношения с родителями и детьми, коллегами и соседями, каждый из нас вносит личный вклад в общее дело укрепления согласия в современном обществе», — гласит обращение Ильсура Метшина.

В завершении мэр города добавил, что жители столицы Татарстана будут продолжать ценить общие духовные ценности и стремиться к тому, чтобы Казань и впредь оставалась городом мирного сосуществования представителей различных конфессий.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана принял участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Галеевской мечети Казани.

