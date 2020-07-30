Закат в актанышском поле и ремонт дома культуры: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 29 июля

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов явно большой романтик. Экс-министр образования Татарстана публикует в «Инстаграме» не рабочие совещания и ход ремонта дорог, чаще всего он выкладывает природу в разных ее проявлениях. Сегодня Фаттахов поделился записью красивейшего заката в поле.

А вот Марат Гафаров, руководящий Дрожжановсим районом, поддерживает имидж делового человека. Он показал подписчикам ход ремонта дома культуры в селе Чувашское Дрожджаное. Голава района пишет, что объект должен быть сдан 10 августа. Трудно поверить в это, глядя на кадры, которыми поделился чиновник. Однако подрядчики на видео утверждают, что им осталось установить двери и три витража. Также видно, что рабочие на объекте трудятся.

Муниципальные служащие Высокогорского раайона активно готовятся к Спартакиаде. Глава района Рустам Калимуллин показал, как чиновницы проводят тренировку по волейболу.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поделился с подписчиками роликом о старейшей школе района. Школа №1 была построена в 1928 году.

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин показал, как убирают хлеб аграрии района. Качественные и красивые снимки он выложил на своем аккаунте в Instagram. «Желаю всем хорошей погоды и богатого урожая», — написал чиновник.

Евгений Калашников