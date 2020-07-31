Синоптики Татарстана предупредили о грозах и шквалистом ветре

В пятницу, 31 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам метеорологов, возможны дожди, грозы, локально град.

Ветер юго-западный, западный, ночью умеренный, днем и вечером местами сильный порывами 15—20 м/с, локально шквалистые усиления до 19—24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 22°С до +27°С. В Казани столбики термометров будут колебаться от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах температура достигнет 25—27 градусов тепла.