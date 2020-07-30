На выездах из Казани накануне Курбан-байрама образовались пробки

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На 18.35 пробки в Казани составляют шесть баллов а выезды из города затруднены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются практически на улицах Фрунзе, Залесная, Боевая, Советская, Мира, Центральная — на всех имеются пробки загород.

Также затруднения есть на улицах Космонавтов, Аграрная, Аделя Кутуя, Рихарда Зорге и так далее.

Напомним, завтра мусульмане отмечают Курбан-байрам. В честь этого в Татарстане объявлен выходной.