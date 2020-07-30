«Ак Барс» анонсировал два товарищеских матча с «Нефтехимиком» в Казани

ХК «Ак Барс» в своих соцсетях дал анонс первых матчей предсезонной подготовки. 31 июля в пятницу (в 17.00 мск) и 1 августа в субботу (в 13.00 мск) подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют в Казани на льду «Татнефть Арены» против нижнекамского «Нефтехимика». Обе игры пройдут без зрителей. Трансляция матчей планируется в группе «барсов» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барса», допуск представителей СМИ на «Татнефть Арену» на эти встречи будет возможен только в случае предъявления справки об отрицательном тесте на COVID-19. При этом все интервью и комментарии игроков и тренерского штаба будут возможны только дистанционно — через Zoom.



Напомним, что ранее стало известно о подтвержденном случае коронавируса в казанской команде. «Ак Барс» начал подготовку к новому сезону КХЛ 15 июля на собственной базе.