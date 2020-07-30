Ксения Собчак: «Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?»

После падения российской валюты, телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами тех, кто хранит свои сбережения в рублях.

Свое заявление Собчак отметила у себя в соцсетях, выложив скриншоты с финансового портала Investing.com, на котором видно, что курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.

«Скажите,а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?» — написала она.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 85 копеек, до 73,21 рубля. Курс евро поднялся на 62 копейки — до 86,23. Курс евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля. Очевидно, что российская валюта снижается на фоне негативных настроений на внешних рынках. Уже восьмой день подряд русская валюта падает по отношению к евро, а к доллару — седьмой день.



Напомним, что накануне федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых.