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В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку

13:26, 30.07.2020
В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку
Фото: pixabay.com

В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку.

Авария произошла во дворе дома №93 по улице Рихарда Зорге. Предполагается, что водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП.

Медики скорой помощи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылочной области, а также ушибы рук и ног.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.

Ранее в центре Казани вечером иномарка насмерть сбила пешехода.

ПроисшествияАвто Татарстан
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