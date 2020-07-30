В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку
В Казани водитель сбил 18-летнюю девушку.
Авария произошла во дворе дома №93 по улице Рихарда Зорге. Предполагается, что водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП.
Медики скорой помощи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылочной области, а также ушибы рук и ног.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-19, 533-38-48.
Ранее в центре Казани вечером иномарка насмерть сбила пешехода.
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