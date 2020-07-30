Минздрав и Роспотребнадзор Татарстана советуют уточнять страховое покрытие при отдыхе в других странах

Приобретая какой-либо тур за рубеж или уезжая на отдых в России, обязательно надо поинтересоваться у туроператора, какая обязательная медпомощь входит в страховку. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По словам Авдониной, необходимо проговорить требования и позиции перед выездом в чужую страну.

«Думаю, что если лечение от коронавируса входит в страховку, то его на территории Турции можно получить», — сказала Авдонина

Авдонина напомнила, что отдых в Турции пока не является необходимым, и Роспотребнадзор рекомендует в этом году ограничиться отдыхом в пределах РФ, а еще лучше — в РТ, «потому что здесь ситуация понятна и медпомощь доступна».

Первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев добавил, что, выезжая за пределы России, необходимо интересоваться суммой страхового покрытия.

«Потому как есть информация о том, что лечение тяжелых случаев, к примеру, в США — лечение с применением реанимации, ЭКМО и ИВЛ — может стоить в районе миллиона долларов, а такие суммы страховка может и не покрывать. Поэтому Минздрав присоединяется к рекомендациям РПН и настоятельно советует отдыхать в пределах республики», — сказал Абашев.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана посоветовали выяснять эпидемиологическую обстановку перед выездом в какой-либо регион.

