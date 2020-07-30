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В Роспотребнадзоре Татарстана посоветовали выяснять эпидемиологическую обстановку перед выездом на отдых

12:12, 30.07.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана посоветовали выяснять эпидемиологическую обстановку перед выездом на отдых
Фото: скриншот

В Роспотребнадзоре Татарстана посоветовали выяснять эпидемиологическую обстановку перед выездом в какой-либо регион. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам спикера, выяснять эпидемиологическую обстановку необходимо на тот момент, когда планируется отдых. Это можно сделать по данным системы стопкоронавирус.рф.

Ранее Авдонина сообщила, что отдыхающие в детских лагерях и санаториях Татарстана не заражались новой коронавирусной инфекцией.

Общество Татарстан
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