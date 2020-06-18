Дата празднования 100-летия ТАССР пока не определена

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По вопросу определения даты празднования 100-летия ТАССР в Казанском кремле планируют провести заседание оргкомитета. Как только оргкомитет определится с датой, она будет объявлена, рассказала Лилия Галимова. Она также прокомментировала формат парада Победы:



— В постановлении (Кабмина РТ) прописано, что мероприятия: «организации проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятия в форме, обеспечивающей профилактические меры» — не идет речь о массовых мероприятиях. Когда говорим о параде, подразумеваем, что одномоментно на одной площадке будет находиться какое-то ограниченное количество людей. И все эти вопросы, связанные с прохождением войск, будут в таком формате, который будет позволять рассредоточить людей на определенной площади, — сказала Галимова.

Ранее заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева рассказала, что зрители на парад Победы в Казани не приглашаются. Фейерверка также не будет.

