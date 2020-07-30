Новости общества

11:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Участники форума Kazan Digital Week разработают системы защиты для обеспечения кибербезопасности

09:47, 30.07.2020
Участники форума Kazan Digital Week разработают системы защиты для обеспечения кибербезопасности
Фото: Реальное время

В Казани планируют разработать новые системы защиты для обеспечения кибербезопасности. Эту задачу будут решать участники второго из серии хакатонов DigitalSuperhero на международном ИТ-форум — Kazan Digital Week, который состоится в сентябре.

Как передает РБК, участники должны будут решать кейсы по кибербезопасности. В дальнейшем наработки могут быть использованы в реальном секторе экономики, а также в банковской сфере.

Напомним, что форум Kazan Digital Week — 2020 в этом году пройдет в виртуальном формате с 21 по 24 сентября 2020 года. Форум включает в себя несколько направлений: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес и экосистему финтеха.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем