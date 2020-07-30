Участники форума Kazan Digital Week разработают системы защиты для обеспечения кибербезопасности

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В Казани планируют разработать новые системы защиты для обеспечения кибербезопасности. Эту задачу будут решать участники второго из серии хакатонов DigitalSuperhero на международном ИТ-форум — Kazan Digital Week, который состоится в сентябре.

Как передает РБК, участники должны будут решать кейсы по кибербезопасности. В дальнейшем наработки могут быть использованы в реальном секторе экономики, а также в банковской сфере.

Напомним, что форум Kazan Digital Week — 2020 в этом году пройдет в виртуальном формате с 21 по 24 сентября 2020 года. Форум включает в себя несколько направлений: интеллектуальные транспортные системы, ситуационные центры, кибербезопасность, инновации, интегрированные в бизнес и экосистему финтеха.

