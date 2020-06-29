КФУ вошел в топ-10 вузов по уровню зарплат выпускников экономических специальностей

Сервис Superjob составил рейтинг вузов, основываясь на данных о зарплатах выпускников, окончивших специальности в сфере экономики и финансов. В десятку лучших попал и Казанский федеральный университет (КФУ).

Согласно данным исследования, средняя зарплата выпускников КФУ, специализировавшихся на экономике, составляет 73 тысячи рублей. При этом в Казани остаются 67% специалистов.

Первую тройку составили такие вузы как МГИМО, ВШЭ и МГУ. Выпускники всех трех вузов могут похвастаться зарплатами выше 100 тысяч рублей.

Отмечается, что для составления рейтинга сервис использовал данные о зарплатах специалистов, окончивших учебы в период с 2014 по 2019 годы.