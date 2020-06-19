В КФУ сократилось количество бюджетных мест

В приемную кампанию на учебный год 2020—2021 КФУ планирует принять 5 330 бюджетников. То есть в вузе на 15 бюджетных мест меньше, чем в предыдущем году.

В общей сложности на 1 курс в эту кампанию предполагается принять более 15 тысяч студентов, рассказал сегодня на прямой линии секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.

Приемная кампания КФУ стартует 20 июня в 8.00. Она пройдет полностью в дистанционном формате. Бодров сообщил, что абитуриенты смогут подать документы только дистанционно, зарегистрировавшись на сайте КФУ, а после этого в личном кабинете прикрепить оригиналы паспорта, документа о среднем образовании, которые выдали 15 июня, а также фотографии и другие документы о льготах и индивидуальных достижениях. В течение года поступившие предоставят оригиналы документов.

Ранее стало известно, что в КФУ в 2020 году изменилось количество целевых мест для поступающих на медицинские специальности.

