В России предложили стимулировать работодателей за прием на работу выпускников

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В ОНФ предложили поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года. С таким предложением выступил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Письмо с предложением он направил на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой. По мнению Семина, работодателей, которые примут на стажировку выпускников 2020 года, необходимо стимулировать субсидиями в размере до трех МРОТ за каждого сотрудника. Получить ее смогут при условии, что выпускники проработает по специальности не менее года.

Семин считает, что подобные меры помогут выпускникам быстрее найти работу, которые и без пандемии испытывали сложности в поиске.

«Определенные сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и среднеспециальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса», — передает слова Семина RT.

Ранее сообщалось, что в Татарстане численность зарегистрированных безработных на конец июня этого года составила 68,5 тыс. человек. Таким образом, за первое полугодие граждан, оставшихся без работы, в республике стало больше в 6 раз.

