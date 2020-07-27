В Татарстане безработица выросла почти в 6 раз с начала года

В Татарстане численность зарегистрированных безработных на конец июня этого года составила 68,5 тыс. человек, следует из отчета Татарстанстата, посвященного итогам социально-экономического развития республики за первое полугодие текущего года.

Согласно опубликованным данным, в конце декабря в Татарстане было зарегистрировано 10,9 тыс. безработных, в июне — 68,5 тыс. безработных. Таким образом, за первое полугодие граждан, оставшихся без работы, в республике стало больше в 6 раз.

В июне статус безработного в республике получили 14,5 тыс. человек. По сравнению с июнем прошлого года это число увеличилось в 6,9 раза.



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